Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:31

Güncelleme: 23.02.2025 - 13:31

Devamsızlık hakkını dolduranlara uygulanacak yeni kurallar MEB yönetmeliği ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Devamsızlık hakkı kaç gün 2025? Lise özürlü özürsüz devamsızlık ne kadar?

LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN 2025?

2023 yılında yayınlanan son yönetmeliğe göre; devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

DEVAMSIZLIK SÜRESİNİ DOLDURANLARA YENİ KURALLAR NEDİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmelikte, merkez sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeler, devamsızlıkla ilgili yeni kurallar ve öğretmenlerin görevlerine ilişkin güncellemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre; devamsızlık süresini dolduran öğrenciler derslere devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacak. Devamsızlık süresini dolduran öğrencilerin durumları değerlendirilirken, öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında eğitimlerine devam edebilecek. Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini geçemeyecek. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin, ilgili işletmelerle sözleşmeleri feshedilecek ve sigorta çıkışları yapılacak.