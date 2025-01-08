Devamsızlıktan kalma var mı? 2025 Ortaokul, lisede devamsızlıktan kalınır mı?
Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler, sınıf geçme ve sınıf tekrarıyla ilgili yönetmelik bilgisini araştırıyor. Peki, Devamsızlıktan kalma var mı? 2025 Ortaokul, lisede devamsızlıktan kalınır mı?
5,6,7 ve 8’nci sınıfta okuyan öğrenciler ve aileleri ise ortaokulda sınıf tekrarı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Devamsızlıktan kalma var mı? 2025 Ortaokul, lisede devamsızlıktan kalınır mı?
ORTAOKUL 5,6,7 VE 8’NCİ SINIFTA KALMA VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8’nci sınıfta kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.
ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU NEDİR?
ŞÖK aynı şubede ders okutan öğretmenlerden ve rehberlik öğretmenlerinden oluşmaktadır. ŞÖK kısaltmasının açılımı Şube Öğretmenler Kurulu demektir. ŞÖKK ile geçti demek ise öğretmenlerin ortak kararı sonucu sınıfı geçmek demektir. Eğer bir öğrencinin karnesinde ŞÖKK yazarsa öğrencinin ortalaması yetmemiş fakat öğretmenlerin ortak kararı ile üst sınıfa geçmiş demektir
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı'nın acı günü!
- Sergen Yalçın iyi haberi sosyal medyadan duyurdu!