Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:35

Güncelleme: 08.01.2025 - 17:35

5,6,7 ve 8’nci sınıfta okuyan öğrenciler ve aileleri ise ortaokulda sınıf tekrarı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Devamsızlıktan kalma var mı? 2025 Ortaokul, lisede devamsızlıktan kalınır mı?

ORTAOKUL 5,6,7 VE 8’NCİ SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8’nci sınıfta kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU NEDİR?

ŞÖK aynı şubede ders okutan öğretmenlerden ve rehberlik öğretmenlerinden oluşmaktadır. ŞÖK kısaltmasının açılımı Şube Öğretmenler Kurulu demektir. ŞÖKK ile geçti demek ise öğretmenlerin ortak kararı sonucu sınıfı geçmek demektir. Eğer bir öğrencinin karnesinde ŞÖKK yazarsa öğrencinin ortalaması yetmemiş fakat öğretmenlerin ortak kararı ile üst sınıfa geçmiş demektir