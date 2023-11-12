Devlet anaokullarının ücretli olması velileri isyan ettirdi: Öğrenci başına 400 TL

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

İzmir’deki Maurice Aliberti- Esin Özgener İlkokulu’nun anaokulunda çocuğunu okutan veliler, mağdur oldu.

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Velilere okul müdürünün imzasıyla gönderilen sözleşmede şöyle denildi:



“İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için belirlenen aylık ücret 400 TL, yıllık 2 bin 800 TL’dir. Eylül ve ekim aylarında geriye dönük ücret alınmayacaktır. Ücretin 2 taksitte ödenmesi planlanmıştır. Birinci taksit 15 Kasım 2023, ikinci taksit 15 Şubat 2024 son ödeme tarihleri olarak belirlenmiştir.”

Cumhuriyet’e konuşan veliler, “Milli Eğitim Bakanlığı mayıs ayında ‘Anaokulları ücretsiz’ dedi. Ben ve benim gibi birçok insan çocuklarını buna güvenerek okula yazdırdı. Şimdi her ay 400 TL para istiyorlar. Parayı ödemeyen velilerin çocukları okuldan atılacakmış. Gerekçe olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncelleme yapmasını gösteriyorlar. Kimsenin bu parayı ödemeye durumu yok" dedi.



