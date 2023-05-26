2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecekleri yerler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 18:57
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Abone Ol google-news

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.

Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.


MEB lgs

İlgili Haberler

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama...

En Çok Okunan Haberler