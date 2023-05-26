LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecekleri yerler açıklandı.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.
Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
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