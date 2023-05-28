Liselere Geçiş Sınavı'na gireceklere taktikler!
Eğitim uzmanı Onur Soğuk, Liselere Geçiş Sınavı’nda en çok yapılan hatalardan bazılarını, “Eğitim hayatı boyunca zorlanılan ders veya konuya önyargılı yaklaşıp soruyu okumadan veya cevaplandırmadan geçmek”, “Zaman alıcı sorularla inatlaşarak fazlasıyla zaman kaybetmek ve daha kolay sorulara erişemeden sınav süresini bitirmek”, “Uzun paragraf sorularında paragrafın başı ile sonu arasındaki ilişkiyi kaçırmak” diye sıraladı.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da yapılacak. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavda bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği ikinci dönem konularından soru yer almayacak.
(Onur Soğuk)
Eğitim uzmanı Onur Soğuk, sınava girecek öğrencilere soru çözme stratejilerini anlattı:
- Sınavın başlangıcında çoğu aday beklentileri ve sınava hazır oluşu gibi faktörlerle az ya da çok kaygılı olabilir. Bu kaygının sınavın tamamına yansıyacağından endişe edilmemeli, sorulara odaklanmalı,
- Zaman alacağı belli olan sorularla inatlaşmadan sonraki daha kolay sorularla ilk tur bitirilmeli, ikinci hatta üçüncü turda nispeten zorlayıcı ve zaman alıcı sorular cevaplandırılmaya çalışılmalı,
- Önce soru kökü sonra paragraf veya metin soru kökünde istenenler doğrultusunda okunmalı,
- Adaylar paragraf ve uzun metrajlı metinleri okumaktan çekinmemeli,
- Dikkat çekmesi gereken ayrıntılar kalın fontla yazılmış ya da altı çizili ifadelerdir, bunları okurken olumsuzu olumlu, olumluyu ise olumsuz okumamalı.
"EMİN DEĞİLSENİZ DEĞİŞTİRMEYİN"
- Cevabı bulmakta zorlanılan soruların cevap olamayacak şıkları elenerek seçenekler azaltılmalı ve iki şıkka düşürüldüğünde bir tanesi muhakkak seçilmeli,
- Cevaplandırılan ama tereddüt yaşanarak geri dönülen sorularda aday yine emin değilse ilk işaretlediği şıkkı değiştirmemeli,
- Sınav esnasında yorgunluk belirtileri ortaya çıktığında küçük molalar vererek esneme ve nefes egzersizleri yapmalı,
- Sınav anında sırada oturuş postürü sabit olmamalı, ara ara değiştirilmeli,
- Sınavda aralıklarla süre kontrolü yapılmalı, anlık hızlanma veya yavaşlama stratejisi belirlenmeli,
- Yeni nesil sorulardaki şekil ve grafikler soruyu cevaplamaya yardımcı olacak görsellikler içerir, bunlar es geçilmemeli,
- Sınav anında konsantrasyonu bozacak ortam sorunları salon görevlisi ile paylaşılmalı ve sorunun giderilmesi için yardım istemekten çekinmemeli,
- Sınav iki ayrı oturumda yapılacağı için oturumlar arasındaki boşlukta bir önceki oturumun sorularına ilişkin değerlendirmeden uzak durulmalı,
- Oturumlar arasında fast-food gıdalardan uzak durulmalı, şekerli gıdalar alınabilir, sıvı gıdalar tüketilebilir.
EN ÇOK YAPILAN HATALAR
- Evde ve arkadaşlar arasında sohbet gündemini tamamen sınav içeriğine ve sınav sonrasında yaşanacaklara ayırmak,
- Sınav sabahı erken kalkmak için hiç alışık olunmayan bir saatte erken yatmak,
- Sınava olduğundan farklı anlamlar yükleyerek stres ve baskıyı artırmak, kaygılı bir ruh haliyle okula gitmek,
- Sınavın ilk dakikalarındaki olası heyecan ve kaygıyı sınavın tamamında yaşayacağından endişe edip sorulara bu sebeple yeterince odaklanamamak,
- Salondaki diğer öğrencilerin soruları daha iyi ve daha doğru cevaplayacağına dair önyargılı düşünceler geliştirmek,
- Ortamdaki her uyarıcıya dikkat kesilmek (Sınava henüz konsantre olamayışın emaresidir),
- Eğitim hayatı boyunca zorlanılan ders veya konuya önyargılı yaklaşıp soruyu okumadan veya cevaplandırmadan geçmek,
- Zaman alıcı sorularla inatlaşarak fazlasıyla zaman kaybetmek ve daha kolay sorulara erişemeden sınav süresini bitirmek.
"TEK BOYUTLU DÜŞÜNMEYİN"
- Uzun paragraf sorularında paragrafı okumaktan sıkılmak.
- Yine uzun paragraf sorularında paragrafın başı ile sonu arasındaki ilişkiyi kaçırmak,
- Yeni nesil soruları çok boyutlu düşünmek yerine tek boyutlu düşünerek cevap aramak,
- İşlem gerektiren sorularda işlem sırasını ve önceliğini karıştırmak,
- Süre kaybı yaşamamak için soruları hızlı okuyup tekrar tekrar okumak zorunda kalmak,
- Dikkatsizlik yapmak, soru kökündeki olumlu ifadeleri olumsuz, olumsuz ifadeleri ise olumlu okumak,
- Soru kökünde istenen cevaba odaklanmak yerine bilinen tüm cevap alternatifleri ile zihni yormak,
- Doğrulundan emin olunmayan ve şıkları elenemeyen sorulara gelişigüzel cevaplar vermek,
- Sınav anında yaşanabilecek zihni yorgunlukların farkına varamayıp kısa dinlenme molaları vermeden soru cevaplandırmaya devam etmek,
- Optik forma cevapları kodlama işini sınavın son dakikalarına bırakmak, toplu kodlama yapmak,
- Oturumlar arasında önceki oturumda çıkmış soruları tartışmak.
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