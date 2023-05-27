Sınav kaygısına yenilmemek için beslenme ve uyku önemli

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Psikolog Hale Unutmaz, sınav kaygısının öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlandığını belirtti.

"BAŞARISIZLIK KORKUSU GÖRÜLEBİLİR"

Sınav kaygısında görülebilecek belirtilere değinen psikolog Unutmaz, “Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir" diye konuştu.

"AİLELERE DE GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR"

Uygun yöntemlerle kaygının azaltılmasını sağlamanın gerekli olduğunu söyleyen Unutmaz, “Dikkat edilmesi gerekenler; olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirme, kontrolün kendisinde olduğunu hatırlatma, yanıtlayabileceği sorulardan başlama, kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanma (hızlı gevşeme, dikkat artırma teknikleri, kontrollü nefes alıştırması) sınav esnasında yapılabilecek bazı çalışmalardır. Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Çocuklarına güven ve sorumluluk vermeli, onları önemsemeli ve onlara olumlu geri bildirimde bulunmalılardır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalılardır. Akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmaları da gerekmektedir. Duygu ve düşünce paylaşımı ve empati önemlidir. Sınavı yüceltmeme, ölüm kalım sorunu yapmama, yüreklendirici davranma önerilmektedir. Çocuklar koşulsuz sevilmelidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları bulmalıdırlar” şeklinde konuştu.