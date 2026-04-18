Her yıl belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilen DGS için başvuru ekranının açılacağı tarih adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde kabul edilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.