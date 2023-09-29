DGS ek tercihleri başladı mı? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:36

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. 16 Temmuz'da uygulanan DGS sınavının tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Sınava katılan adaylar yerleşimlerin ardından ek tercihlerin ne zaman yapılacağını ve boş kontenjanların durumunu merak ediyor. Peki, DGS ek tercihleri başladı mı? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte tercih sonuçları sorgulama ekranı...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sonuçları 11 Eylül'de açıklandı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından 11 Eylül'de tercih sonuçları açıklanmıştı. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi. Sınava katılan fakat ilk tercihlerde istediği bölüme yerleşemeyen adaylar şansını ek tercihlerde yeniden deneyecek.

YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri 29 Eylül'de tamamlanacak. DGS ek tercih kılavuzunun 29 Eylül'den sonra yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.