Kars’ta ehliyet sınavına suçüstü

Yayınlanma: 18.08.2023 - 14:34

Güncelleme: 18.08.2023 - 14:48

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında suçüstü yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince MTSK sınavına yapılan suçüstü baskında 4 kulaklık, 4 kamera, 4 modem, 4 ses aktarım cihazı ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 4 kişi hakkında 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen organizatör A.Y. (37) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.