Yayınlanma: 18.09.2024 - 21:43

Güncelleme: 18.09.2024 - 21:43

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber hukuk taban puanları da araştırılıyor. Adaylar DGS sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, DGS hukuka geçiş kaç puan? Hukuk DGS tavan ve taban puanı kaç?

2024 DGS HUKUK TABAN PUANLARI KAÇ?

DGS 2024 hukuk taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olmaktadır.