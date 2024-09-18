DGS hukuka geçiş kaç puan? Hukuk DGS tavan ve taban puanı kaç?

DGS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Eylül'de erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri de 18-24 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için listelerini takvim doğrultusunda listelerini oluşturacak. Peki, DGS hukuka geçiş kaç puan? Hukuk DGS tavan ve taban puanı kaç?

DGS hukuka geçiş kaç puan? Hukuk DGS tavan ve taban puanı kaç?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 21:43

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber hukuk taban puanları da araştırılıyor. Adaylar DGS sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, DGS hukuka geçiş kaç puan? Hukuk DGS tavan ve taban puanı kaç?

2024 DGS HUKUK TABAN PUANLARI KAÇ?

DGS 2024 hukuk taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olmaktadır.


Etiketler: #DGS tercih #DGS sonuç #DGS #dgs tercihleri

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