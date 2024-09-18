Ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı

Kars'ta, görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:38

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan M.H.Y'yi (42) sınav merkezi dışında, sınava giren A.M'yi (24) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon, cımbız, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #ehliyet sınavı

İlgili Haberler

İkametinde 'tarihi eser' bulunduran şüpheli yakalandı

İkametinde 'tarihi eser' bulunduran şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu... 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu: 293 şüpheli yakalandı
Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler