Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:47

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:47

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sitesinde yer alan duyuruya göre 20224 DGS sınav sonuçlarını belli olacağı tarih açıklandı. 2024 DGS 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.