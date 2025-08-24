

20 Temmuz’da gerçekleştirilen ve sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanan 2025 DGS’nin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Peki, DGS tercih ne zaman? 2025 DGS hangi tarihte yapılacak?



DGS TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 hafta sonra tercih süreci başlamıştı. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.



DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS kontenjanlarının ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.



TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.