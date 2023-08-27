Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:09

Güncelleme: 27.08.2023 - 16:09

2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, DGS tercihleri açıklandı mı? 2023 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.