DGS taban puanları açıklandı mı? DGS 2023 başarı sıralamaları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:41

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:41

DGS kontenjanlarının belli olmasıyla beraber öğrencilerin tercih edebilecekleri 4 yıllık bölümler netlik kazanacak. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler, üniversitlerin taban puanlarını ve kontejanlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM tercih kılavuzu internette en çok arananların arasına girdi. Peki, DGS taban puanları açıklandı mı? DGS 2023 başarı sıralamaları ve kontejanları ne zaman açıklanacak? İşte üniversitelerin taban puanları...

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.