Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:24

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:24

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yılı tamamlamak isteyen adaylar tercih sonuçların açıklamasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Geçtiğimiz yıla bakıldığında DGS tercih başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde erişime açılmıştı.

2023 DGS tercih sonuçları ise 11 Eylül (bugün) açıklandı.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Adaylara belge gönderilmeyecek.

Adaylar, dikey geçiş üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.