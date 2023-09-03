YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Adaylar sınav sonuçlarını sorgulatıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:26
YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. 27 Ağustos 2023 Tarihinde ugyulanan YÖKDİL sınavı ardından adaylar başarı puanı için meraklanmaya başladı. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 12 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.


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