DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? DİB-MBSTS sonuçları nereden öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? DİB-MBSTS sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:41
DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? DİB-MBSTS sonuçları nereden öğrenilir?
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9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın sonuçları merak ediliyor. Peki, DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? DİB-MBSTS sonuçları nereden öğrenilir?

DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI 

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Mart 2024 tarihinde saat 13.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.


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