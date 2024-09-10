Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:30

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:30

14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS'de yeni sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı açıklandı mı? DGS sonuçları nereden öğrenilir?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.