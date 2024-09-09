Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı? HMGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:49

Güncelleme: 09.09.2024 - 09:49

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

HMGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM bünyesindeki sınavlara ait giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce duyuruluyor. Bu nedenle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgelerinin 19 Eylül tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DK?

Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

HMGS'YE KİMLER KATILABiLiR?

Hukuk Fakültesi Mezunları: Herhangi bir Türk üniversitesinin hukuk fakültesinden mezun olan veya denk kabul edilen bir yabancı üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olup denklik belgesi almış olan adaylar sınava başvurabilirler.