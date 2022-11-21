Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 6 milyonluk satış

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, planlamayla ilgili tartışma konusu olan İnciraltı Mahallesi’ndeki taşınmazını satmak için ihaleye çıkacak.

İhale 2 Aralık Cuma günü yapılacak. Balçova İnciraltı Mahallesi 2267 ada 29 parselde kayıtlı 3 bin 140 metrekarelik alanın satışı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleşecek satış için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü en az KDV hariç 6 milyon TL bedel belirledi.

Rektörlük söz konusu araziyi geçen yıllarda satışa çıkarma kararı almış ancak istekli çıkmayınca satışı gerçekleştirememişti. Parsel son olarak 25 Mayıs 2021 tarihinde 3 milyon 700 bin TL’den satışa çıkarılmıştı.

Arazinin 2014’te kız öğrencilerine yurt olanağı sağlamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışlandığı öğrenildi.