Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 6 milyonluk satış

Eski AKP milletvekili Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilere yurt yapımı için bir hayırsever tarafından bağışlanan Balçova’daki 3 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardı. 2 Aralık’taki ihale için en az KDV hariç 6 milyon TL bedel belirlendi.

İZMİR / Cumhuriyet
21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 6 milyonluk satış
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, planlamayla ilgili tartışma konusu olan İnciraltı Mahallesi’ndeki taşınmazını satmak için ihaleye çıkacak.

İhale 2 Aralık Cuma günü yapılacak. Balçova İnciraltı Mahallesi 2267 ada 29 parselde kayıtlı 3 bin 140 metrekarelik alanın satışı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleşecek satış için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü en az KDV hariç 6 milyon TL bedel belirledi.

Rektörlük söz konusu araziyi geçen yıllarda satışa çıkarma kararı almış ancak istekli çıkmayınca satışı gerçekleştirememişti. Parsel son olarak 25 Mayıs 2021 tarihinde 3 milyon 700 bin TL’den satışa çıkarılmıştı.

Arazinin 2014’te kız öğrencilerine yurt olanağı sağlamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışlandığı öğrenildi. 


Nükhet Hotar AKP Dokuz Eylül Üniversitesi yurt Satış

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