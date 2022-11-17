THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı

17 Kasım 2022 Perşembe, 20:08

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Gazi ile Gazi ve Şehit yakınları indirimli biletlerini artık MOBİL uygulamamızdan alabilirler.



Sizlere minnettarız. pic.twitter.com/KnznFdVu6B — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) November 17, 2022

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.