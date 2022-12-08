Down sendromlu bireyler eğitimde eşitliği hedefliyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye Down Sendromu Derneği (TDSD), dün İstanbul’da, “Down Türkiye +1 Akademi” platformunu tanıttı. TDSD Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, “Amacımız, Down sendromlu bireyler ve ailelerine ulaşarak nitelikli öğrenme içeriklerine ulaşmalarını kolaylaştırmak” dedi.

Derneğin program koordinatörü Mehmet Emin Mansurgüler de “Ailelerin, çocukları hakkında daha çok bilgili olmalarına olanak tanıyoruz” dedi. Down sendromlu eğitmen Betim Gizem Erçayan da iletişime dikkat çekerek: “Bizimle iletişimde kısa cümleler kurun ve lütfen çocukmuşuz gibi davranmayın. Yanıt beklerken de bize zaman tanıyın” dedi.

