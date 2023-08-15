DUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi internette araştırmalara başladı. Peki, DUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:23
DUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DUS 1. dönem tercih sonuçlarını merak eden yurttaşlar soluğu arama motorlarında aldı. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar başladı. Peki, DUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM yerleştirme sonucu ekranı...

DUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sonuç duyurusunda; "1–7 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. dedi.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında açıklandı. 

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.


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