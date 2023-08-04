Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:06

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) kısa süre sonra gerçekleşecek. Sınava girecek olan adaylar sınav tarihini ve başvuruları merak ediyor. Peki, 2023-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM TUS 2. dönem ve STS Tıp Doktorluğu başvuru kılavuzu ve sınav ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

2023-TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları 4-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sınava katılan adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 4 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2023-TUS 2. dönem sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-TUS 2. dönem başvuruları 4 – 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurularını yapan adayların 15 Ağustos 2023'e kadar ücretlerini ödemesi gerekiyor.

TUS 2. DÖNEM SINAV SAATİ VE SÜRESİ

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45'te yapılacak ve Temel Tıp Bilimleri Testi gibi 135 dakika sürecek.

TUS 2. DÖNEM SINAV ÜCRETLERİ

2023-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne katılacak olan adayların 15 Ağustos 2023 tarihine kadar her iki sınav için 450,00 TL ödeme yapması gerekmekte.

STS 2. DÖNEM SINAV TARİHİ

STD 2. Dönem Sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde, 2. Dönem başvuruları 4 – 14 Ağustos 2023 tarihinde geç başvuru ise 22 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

STS 2. DÖNEM SINAV ÜCRETİ

STD 2. Dönem 1. ve 2. aşama sınav ücretleri için adayların 450,00 TL ödeme yapması gerekmekte.