DUS 2. Dönem Sınavı başvuruları ne zaman? 2023 DUS 2. Dönem başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:59

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:59

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), 15 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak.

DUS 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Sınavlara başvurular 29 Ağustos-6 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DUS 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır.

DUS 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav ücreti 450 TL oldu.









