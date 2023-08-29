DUS 2. Dönem Sınavı başvuruları ne zaman? 2023 DUS 2. Dönem başvuru ücreti ne kadar?
Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2023-DUS'a girmeye hazırlanıyor. Peki, DUS 2. Dönem Sınavı başvuruları ne zaman? 2023 DUS 2. Dönem başvuru ücreti ne kadar? DUS başvurusu nasıl yapılır?
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), 15 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak.
DUS 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınavlara başvurular 29 Ağustos-6 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
DUS 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır.
DUS 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav ücreti 450 TL oldu.
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