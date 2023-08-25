İBB öğrenci yurtlarına son başvuru tarihi uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci yurtları için son başvuru tarihinin 1 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 20:37
İBB öğrenci yurtlarına son başvuru tarihi uzatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sorunlarını çözmek için yurt açmıştı.

11 ilçede 14 yurdu bulanan İBB, sosyal medya hesabından 2023-2024 yılı için yurt başvuru tarihinin 1 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/sitesinden yapılıyor.


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