İBB öğrenci yurtlarına son başvuru tarihi uzatıldı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 20:37

Güncelleme: 25.08.2023 - 20:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sorunlarını çözmek için yurt açmıştı.

11 ilçede 14 yurdu bulanan İBB, sosyal medya hesabından 2023-2024 yılı için yurt başvuru tarihinin 1 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/sitesinden yapılıyor.