İBB öğrenci yurtlarına son başvuru tarihi uzatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci yurtları için son başvuru tarihinin 1 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sorunlarını çözmek için yurt açmıştı.
11 ilçede 14 yurdu bulanan İBB, sosyal medya hesabından 2023-2024 yılı için yurt başvuru tarihinin 1 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.
İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/sitesinden yapılıyor.
Üniversite öğrenci yurtlarımız için başvuru tarihleri uzatılmıştır.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) August 25, 2023
İhtiyaç analizi yaparak yerleştirme yapacağımız İBB yurtlarına başvuruyla ilgili bilgiler; https://t.co/TfTwHFDma4 pic.twitter.com/xVJbsSoqmJ
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