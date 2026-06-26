e-Karne nasıl görüntülenir? 2026 MEB e-Okul VBS karne öğrenme ekranı ve giriş adımları

Milyonlarca öğrenci ve velinin büyük bir heyecanla beklediği karne günü geldi çattı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden erişime açılan e-Karne ekranı ile not bilgileri, devamsızlık durumu ve kazanılan belgeler saniyeler içinde öğrenilebiliyor. Peki, e-Karne tam olarak nasıl görüntülenir ve e-Okul VBS sistemine hızlı giriş nasıl yapılır? Öğrencilerin bir dönem boyunca gösterdikleri akademik performansın özeti olan karneler, artık geleneksel matbu kağıtların yanı sıra dijital ortamda da velilerin erişimine açık. MEB tarafından geliştirilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin sınav notları, sözlü puanları, devamsızlık günleri ve karne detaylarını saniyeler içinde ekranlara taşıyor.

ADIM ADIM E-OKUL VBS E-KARNE SORGULAMA REHBERİ

Dijital karne görüntüleme işlemi oldukça kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki adımları sırasıyla izleyerek MEB sistemine sorunsuz giriş yapabilirsiniz:

Resmi Sisteme Erişim: İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformu olan e-okul.meb.gov.tr adresine gidin. Dilerseniz akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından resmi "e-Okul VBS" mobil uygulamasını da indirebilirsiniz.

Kimlik Bilgilerinin Girilmesi: Karşınıza çıkan ana sayfadaki "Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş" paneline, öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarası bilgilerini eksiksiz bir biçimde yazın.

VBS Güvenlik Kontrolü: Sistem, hesabın güvenliğini teyit etmek amacıyla öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum yılı, okuduğu şube veya bir akraba resmi gibi rastgele iki doğrulama sorusu yöneltecektir. Bu soruları yanıtlayın.

Dijital Karne Ekranı: Başarılı girişin ardından sol taraftaki menü paneline yönelin. "Öğrenci Bilgileri" sekmesi altında yer alan "Not Bilgisi" veya döneme özel aktifleşen "e-Karne" butonuna tıklayarak öğrencinin tüm not geçmişini ve belge durumunu görüntüleyin.