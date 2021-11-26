E-Kurs (DYK) başvuruları ne zaman başlıyor? Öğrenciler E-Kurs başvurularını ne zaman yapabilir? E-Kurs Başvuruları nasıl yapılır?

26 Kasım 2021 Cuma, 11:54

E-Kurs başvuruları ne zaman başlıyor? DYK ne zaman başlıyor? DYK için nasıl başvuru yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları başlıyor Başvurular 26-29 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

E-KURS (DYK) ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DYK eğitimlerinde öğretmen olarak çalışmak isteyen öğretmenlerin başvuruları 23-25 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

Başvurular e okul bilgileriyle ve e-Devlet girişi ile yapıldı.

E-KURS (DYK) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin DYK başvuruları ise 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kurslar, 29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

E-KURS (DYK) BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Kurs üzerinden e-okul bilgileriyle veya e-Devlet girişi ile yapılabilir.

Açık öğretim okullarındaki öğrenciler de e-Devlet ile e-Kurs modülüne giriş yapabiliyor.