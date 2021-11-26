E-Kurs (DYK) başvuruları ne zaman başlıyor? Öğrenciler E-Kurs başvurularını ne zaman yapabilir? E-Kurs Başvuruları nasıl yapılır?
E-Kurs başvuruları ne zaman başlıyor? DYK ne zaman başlıyor? DYK için nasıl başvuru yapılır?
E-Kurs başvuruları ne zaman başlıyor? DYK ne zaman başlıyor? DYK için nasıl başvuru yapılır?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları başlıyor Başvurular 26-29 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.
E-KURS (DYK) ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DYK eğitimlerinde öğretmen olarak çalışmak isteyen öğretmenlerin başvuruları 23-25 Kasım tarihleri arasında yapıldı.
Başvurular e okul bilgileriyle ve e-Devlet girişi ile yapıldı.
E-KURS (DYK) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrencilerin DYK başvuruları ise 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kurslar, 29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.
E-KURS (DYK) BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Kurs üzerinden e-okul bilgileriyle veya e-Devlet girişi ile yapılabilir.
Açık öğretim okullarındaki öğrenciler de e-Devlet ile e-Kurs modülüne giriş yapabiliyor.
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