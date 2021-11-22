İktidarın sendikasından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e rest
MEB'in bazı vakıf ve derneklerle yaptığı iş birliklerinde "kantarın topuzunu kaçırmamak" gerektiğini söyleyen Bakan Mahmut Özer'e, Memur-Sen'den 'hodri meydan' mesajı geldi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Ekim 2021 tarihinde Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’le yaptığı röportajda; Ensar, TÜRGEV, TÜGVA gibi dinci vakıf ve derneklerle yapılan işbirliğinin amacının eğitimde kaliteyi artırmak olduğunu öne sürmüş ve "bunu yaparken kantarın topuzunu kaçırmamak gerektiğini” ifade etmişti.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in bu sözleri üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen kamu sendikası Memur-Sen'den Bakan Özer'e meydan okurcasına bir yanıt geldi.
Memur-Sen İstanbul İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Talat Yavuz, Bakan Özer'e sözkonusu vakıf ve derneklerin "çatı" kuruluşu olan Eğitime Destek Platformu üzerinden yanıt verdi.
Son dönemde kamuya "kadro atama" listeleriyle gündem olan TÜGVA'nın genel merkezi önünden bit fotoğrafa yer verip "Bugün TÜGVA Genel Merkezi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı" diyen Yavuz, Bakan Özer'in sözlerine göndermede bulunup "Eğitime Destek Platformu, eğitim için kantarın topuzunu kaçırmakta kararlı” paylaşımı yaptı.
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