Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:24

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:24

e-Okul VBS sorgulama ekranı birinci dönemin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve velileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, e Okul sistemi kapandı mı? e Okul sistemi ne zaman kapanıyor?

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.