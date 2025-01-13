Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:00

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. Peki, Birinci cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

BU YIL İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.