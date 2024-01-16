Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:52

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:52

Okullların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, e-okul not girişinin kapanıp kapanmadığı ve ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki, e-Okul sistemi ne zaman kapanacak? 1. dönem e-Okul kapandı mı?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayac

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.