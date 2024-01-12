Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi: Okullarda son hafta ders yapılacak mı?
MEB, bu yıl ilk kez sömestr tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşviki için 'dönem sonu faaliyet haftası'nın düzenleneceğini açıkladı.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon
öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere
karne alacak.
Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu
faaliyet haftası' için etkinlikler planlanacak.
SON HAFTA DERS YOK
"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu"
hazırlanarak illere duyuruldu.
Dönemin son haftasında yapılacak etkinlikler, okul içinde
hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.
Örnek program paylaşıldı:
Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre
şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat
edileceği ifade edildi. Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim
öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına
özen gösterileceği de vurgulandı.
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