Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi: Okullarda son hafta ders yapılacak mı?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:29

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:29

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlikler planlanacak.

SON HAFTA DERS YOK

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

Dönemin son haftasında yapılacak etkinlikler, okul içinde hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.

Örnek program paylaşıldı:

Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edildi. Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.