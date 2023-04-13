e-YDS 2023 sınav giriş belgesi açıklandı mı? e-YDS 2023 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS 2023/4 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) sınavına girmeye hazırlanan adaylar sınava giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. e-YDS 2023 sınav giriş belgesi açıklandı mı? e-YDS 2023 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 21:39
e-YDS 2023 sınav giriş belgesi açıklandı mı? e-YDS 2023 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
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e-YDS 2023/4 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar merakla giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor.

E-YDS 2023 SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlan

E-YDS 2023 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

E-YDS 2023/4 NE ZAMAN?

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/4 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak


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