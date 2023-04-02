MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

MSÜ sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 12:01
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Nisan tarihinde düzenlen 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 2 Nisan 2023 Pazar günü yapıldı.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav, saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.




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