2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, e-YDS 2023/6 (Almanca/Fransızca) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:47
e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

e-YDS/2023/6 (Almanca/Fransızca) sınavı 21 Mayıs'ta uygulandı. Adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. ''e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

E-YDS 2023/6 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

e-YDS 2023/6 sonuçları henüz açıklanmadı.

E-YDS 2023/6 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden öğrenebilecek.



e-YDS 2023/6 sınav ösym

İlgili Haberler

Son Dakika: ÖSYM'den deprem bölgesi için karar

Son Dakika: ÖSYM'den deprem bölgesi için karar
ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
ÖSYM sözleşmeli personel alımı ne zaman? ÖSYM sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

ÖSYM sözleşmeli personel alımı ne zaman? ÖSYM sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler