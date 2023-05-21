e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adaylar, e-YDS 2023/6 (Almanca/Fransızca) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?
e-YDS/2023/6 (Almanca/Fransızca) sınavı 21 Mayıs'ta uygulandı. Adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. ''e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
E-YDS 2023/6 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
e-YDS 2023/6 sonuçları henüz açıklanmadı.
E-YDS 2023/6 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden öğrenebilecek.
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