Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:47

Güncelleme: 21.05.2023 - 14:47

e-YDS/2023/6 (Almanca/Fransızca) sınavı 21 Mayıs'ta uygulandı. Adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. ''e-YDS 2023/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

E-YDS 2023/6 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



e-YDS 2023/6 sonuçları henüz açıklanmadı.



E-YDS 2023/6 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden öğrenebilecek.





