e-YDS 2023/8 sınavı ne zaman? e-YDS 2023/8 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS 2023/8 sınavına sayılı saatler kaldı. e-YDS 2023/8 sınavı ne zaman? e-YDS 2023/8 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:17
e-YDS 2023/8 sınavı ne zaman? e-YDS 2023/8 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
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11 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

E-YDS 2023/8 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

E-YDS 2023/8 SINAVI NE ZAMAN? 

11 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/8 (Arapça/Rusça) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.




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