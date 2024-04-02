e-YDS başvuru tarihleri ne zaman? e-YDS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Peki, e-YDS başvurusu nereden yapılır? e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:05
e-YDS başvuru tarihleri ne zaman? e-YDS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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ÖSYM 2024 sınav takvimine göre 27 Nisan’da gerçekleştirilecek Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında uygulanacak. Peki, e-YDS başvurusu nereden yapılır? e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2024/4 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

e-YDS 2024/4 İngilizce alanında; 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav başvuruları, 2-18 Nisan 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 2 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapabilecektir.

E-YDS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.


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