e-YDS ne zaman? e-YDS 2023/11 sonuçları ne zaman açıklanacak?
e-YDS 2023/11 bugün gerçekleşecek. e-YDS ne zaman? e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 Kasım 2023 tarihinde uygulanan e-YDS 2023/11 (İngilizce) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Bu yılın 11'inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulandı. 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/10 İngilizce) giren adaylar sonuçları merak ediyor.
E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2023/11 sonuçları bugün açıklanacak.
E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS sınav ücreti 490,00 TL olarak belirlendi.
E-YDS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
E-YDS ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda yılda pek çok kez yapılır. YDS Türkiye genelinde bir sınavdır ve herkes katılabilir.
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