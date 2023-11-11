e-YDS ne zaman? e-YDS 2023/11 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 14:17

Güncelleme: 11.11.2023 - 14:17

11 Kasım 2023 tarihinde uygulanan e-YDS 2023/11 (İngilizce) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Bu yılın 11'inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulandı. 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/10 İngilizce) giren adaylar sonuçları merak ediyor.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS 2023/11 sonuçları bugün açıklanacak.



E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS sınav ücreti 490,00 TL olarak belirlendi.

E-YDS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

E-YDS ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda yılda pek çok kez yapılır. YDS Türkiye genelinde bir sınavdır ve herkes katılabilir.







