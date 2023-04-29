e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçları nereden öğrenilir?
e-YDS 2023/5 sınavı bugün yapılacak. Sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YDS 2023/5 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) 29 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Bu yılın 5'inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İspanyolca ve İtalyanca dillerinde uygulanacak. e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca 1145 adayın katılımıyla yapılacak e-YDS'de 179 personelin görev alacak. 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
29 Nisan 2023 sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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