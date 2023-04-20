ÖSYM, çeşitli kadrolarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), farklı alanlarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 4 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilirken,
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM Başkanlığı tarafından 30 sözleşmeli personel alımı için yeni karar yayımlandı. 6 Nisan'da yayımlanmış 30 personel ilanına göre farklı kadrolarda personel alınacağı duyurulmuştu. Ancak 6 Nisan'da gelen ilan ile personel alımı ilanının iptal kararı gelmişti. Bu kapsamda ilan bugün tekrar duyuruldu.
Bugün yayımlanan yeni karara göre, ÖSYM, sözleşmeli 5 büro personeli, 15 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
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