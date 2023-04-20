ÖSYM, çeşitli kadrolarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:48

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:50

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), farklı alanlarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 4 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilirken,

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM Başkanlığı tarafından 30 sözleşmeli personel alımı için yeni karar yayımlandı. 6 Nisan'da yayımlanmış 30 personel ilanına göre farklı kadrolarda personel alınacağı duyurulmuştu. Ancak 6 Nisan'da gelen ilan ile personel alımı ilanının iptal kararı gelmişti. Bu kapsamda ilan bugün tekrar duyuruldu.

Bugün yayımlanan yeni karara göre, ÖSYM, sözleşmeli 5 büro personeli, 15 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.