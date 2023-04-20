ÖSYM, çeşitli kadrolarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:48
ÖSYM, çeşitli kadrolarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), farklı alanlarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 4 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilirken, 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM Başkanlığı tarafından 30 sözleşmeli personel alımı için yeni karar yayımlandı. 6 Nisan'da yayımlanmış 30 personel ilanına göre farklı kadrolarda personel alınacağı duyurulmuştu. Ancak 6 Nisan'da gelen ilan ile personel alımı ilanının iptal kararı gelmişti. Bu kapsamda ilan bugün tekrar duyuruldu. 

Bugün yayımlanan yeni karara göre, ÖSYM, sözleşmeli 5 büro personeli, 15 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

 


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