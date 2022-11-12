e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?

2022 e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) için gözler şimdi sonuçlarda. Peki, e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:38
e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır?
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Yaklaşık 5 bin adayın katıldığı e-YDS 2022/12 İngilizce alanı sınavının sonuçları merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sonuçları, sınavla aynı gün, 12 Kasım Cumartesi günü açıklanacak. 

E-YDS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilir.  



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