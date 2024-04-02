EGİAD eğitime destek için koşacak

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) bu yıl beşincisi düzenlenen Maraton İzmir’e katılım kapsamında Bornova Anadolu Lisesi Vakfı (BALEV) ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında EGİAD üyeleri 21 Nisan’da Lozan Meydanı’ndan start alacak maratonda elde edilecek bağışı eğitim için bağışlayacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:19
EGİAD eğitime destek için koşacak
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), bu yıl 21 Nisan’da Lozan Meydanı’nda start alacak 5. Maraton İzmir’de eğitime destek için koşacak. 

Bornova Anadolu Lisesi Vakfı (BALEV) ile işbirliği protokolü imzalayan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, koşuya yardımseverlik amacıyla katılacaklarını dile getirdi. 

ve BALEV Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Demirel’in de katıldığı protokol imza töreninde konuşan Yelkenbiçer, koşudan elde edilen bağışın EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’na kaynak aktarmak için değerlendirileceğini ifade etti. 

Daha önce de EGİAD çatısı altında Koruncuk Vakfına destek amaçlı 2018 yılında Antalya’da gerçekleşen Runatolia Koşusu’na katılındığını dile getiren Yelkenbiçer, “Eğitim Eşittir = Değişen Dünyada Eğitimi Yeniden Düşünmek" mottosuyla, eğitim alanında eşitlik ve fırsat eşitliği konularını mercek altına almayı amaçlayan bir eğitim kurumu olan BALEV ile işbirliği gerçekleştirmekten mutluyuz. Maraton İzmir’e katılım kapsamında koşu bağışları BALEV işbirliği ile EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’na kaynak yaratacak. Adımlarını gençlerimizin spor kültürünün gelişmesi ve iyi bir sporcu olarak daha iyi yetişmeleri için atacak olan üyelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için katılacağımız bu koşu, her STK için bir örnek ve sosyal sorumluluk projesi için de kaynak olacaktır. Amacımız gençlere umut ışığı olmaktır. Gençlerin önündeki bariyerleri kaldırmak, artan ihtiyaçlara cevap vermek için gönüllü EGİAD üyelerimizle 21 Nisan 2024 tarihinde Lozan Meydanı’nda olacağız. İyilik peşinde koşan herkesi küçük büyük demeden bağışta bulunmaya davet ediyoruz” dedi.


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