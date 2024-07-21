Eğitim fakültelerinde kontenjanlar azaltıldı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

ÖSYM üniversite adaylarının yararlanabilmesi için geçen günlerde tercih kılavuzu yayımladı. Kılavuzda bölümlere ayrılan kontenjan sayıları da yer aldı. Eğitim fakültelerinde yer alan bazı öğretmenlik programlarının kontenjanları 2023 senesine kıyasla azaltıldı. Eğitimci Özgür Bozdoğan kontenjanlarla ilgili gelişmeleri gazetemize değerlendirdi.

‘TEK ÇÖZÜM OLMAZ’

Kontenjanların azaltılmasının geç kalınmış ama yapılması gereken bir adım olduğunu söyleyen Bozdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’na uzun süredir alandaki ihtiyaca yönelik bir düzenleme yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Uzun süre adım atılmadı. Bu adımın şimdi atılması, sorunun ne kadar yakıcı hale geldiğinin ve ertelenmesinin artık mümkün olmadığının bir göstergesi” ifadelerini kullandı. Eğitim fakültelerinin hala en fazla tercih edilen fakülteler olduğunu belirten Bozdoğan, “Kontenjanları azaltmak tek başına çözüm olmaz. Farklı alanlarda istihdam üreten bir ekonomik modelle bu kararın desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Bozdoğan, “Her sene 20 bine yakın öğretmen ataması yapılırsa, var olan üniversite kontenjanları baz alındığında ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasının yapılmasının 65 yıl süreceği ifade ediliyor” diye konuştu.

Bozdoğan, “80 binin üzerinde ücretli öğretmen var. 140 bine yakın öğretmen ihtiyacı var. Bu kadar öğretmen ihtiyacının olduğu bir yerde 80 bin de siz ücretli öğretmen çalıştırıyorsanız, yapabileceğiniz en fazla sayıda öğretmen atamak kamusal yükümlülük” değerlendirmesinde bulundu.