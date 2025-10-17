Eğitim-İş 20. yaşını kutluyor: '20 yıldır çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz'

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) bugün kuruluşunun 20'inci yılını kutluyor. Geçmişi; Encümen-i Muallim, TÖS ve TÖBDER'e dayanan Eğitim-İş 2008 yılından itibaren ise kurucu unsuru olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu çatısı altında sendikal yaşamını sürdürüyor.

17 Ekim 2005'te 47 kurucu üye ile kurulan sendikanın 20. yıl programı kapsamında sendika üyeleri bugün önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından 20.yıl için özel hazırlanan resim sergisi düzenlendi. Ankara'da bir otelde gösterimi yapılan serginin ardından ise ödül töreni ve kokteyl gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, 20. yıldönümünde Eğitim-İş'in mevcut genel başkanı Kadem Özbay, eski genel başkanları ve kurucu üyeleri sendikanın kuruluş amacına ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELEMİZE YÖN VEREN ATATÜRK DÜŞÜNCELERİDİR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: "Bizim geçmişimizde, eğitim çalışanlarının hakkını savunmak; eğitimi ülkenin en ücra köşesine taşımak; her çocuğa ulaşmak, onun kaderini değiştirmek, geleceğe hazırlamak; ülkemizin ve çocuklarımızın özgürlüğü için mücadele etmek vardır. Bizim tarihimizde, bilimin ışığıyla hurafeyi yenmek; doğduğu yerin değil, ülkesinin, dünyanın insanı olmak vardır. Eğitim-İş olarak 20 yıldır çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz. Bir yanımızda üyelerimizin hakları, diğer yanımızda laik, bilimsel, kamusal, ulusal eğitim var. Ve bütün mücadelemize yön veren ilke, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri ve direktifleridir. Biz, Cumhuriyetin eğitim anlayışını yalnızca korumuyoruz, onu her alanda yeniden güçlendiriyoruz."

Eğitim-İş kurucu genel başkanı Yüksel Adıbelli: "TÖS'ten ve TÖB-DER'den gelen küllerinden çoban ateşini yakan Eğitim-İş bugün geldiğimiz 20 yıl sonunda bir meşaleye dönüştü ve bütün Türkiye'yi aydınlatıyor Cumhuriyetimizi aydınlatıyor. Atatürk ilke ve devrimlerinden; laik, demokratik cumhuriyetten yana tavır alarak ve bu ilkelerimizi tüzüğe yazarak Eğitim-İş'imizi kurduk. Laik bilimsel eğitim için önemli sıçrama yaptık. Cumhuriyetimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz."

Eğitim-İş kurucu genel başkanı Veli Demir: "Eğitim-İş; çürümüşlüğün, sığlığın, bayatlığın, yozlaşmanın sıradanlaştığı ve tepeden tırnağa ülkedeki tüm kurumları esir aldığı bir süreçte, emek örgütlerini çürüten en tehlikeli virüs olan liberalizm illetinden uzak durarak ve tabi ki en önemlisi de kendi kurucu değerlerine sımsıkı sarılarak, Mustafa Kemal'den, TÖS'ten, TÖB-DER'den aldığı mücadele ruhunu "hak verilmez; alınır" şiarı ile bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettirecektir. Cumhuriyetin aydın, yurtsever, Önder öğretmen prototipi bozularak öğretmen ‘öğrenciyi sınava hazırlayan çocuk bakıcısı’ konumuna dönüştürülmüştür. Tüm bu sorunlardan kurtulmak için Mustafa Kemal’in ışıklı yollarından başka bir çıkış yolu da yoktur. 20.yaşımız kutlu, yolumuz açık olsun."

Eğitim- İş kurucu MYK üyesi Hasan Kütük: "Eğitim-İş’imizin merkezinde emekçinin hakkı, insanca yaşam ile bu ülkenin varlığı ve değerleri vardır. Dünyanın en sıkıntılı coğrafyasında Türkiye bozkırda açan bir çiçektir. Devrimci önderin kurduğu bu cumhuriyet bütün uluslar için bir model olmuştur. Emeğimizin mücadelesini veriyoruz ama büyük devrimcinin emanet ettiği cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak da bizim sendikal görevimizdir."

Eğitim-İş eski genel başkanı Mehmet Balık: "İktidarın eğitimcileri, kamu çalışanlarını ezmek için neler yaptığını görebiliyoruz. AKP son 23 yılda bizden çok şey götürdü. Bunun mücadelesini verdik ve duruşumuzla büyüdük. Toplumda öncü hareketler öğretmen hareketinden gelmiştir. Eğitim İş de öğretmen hareketinin öncüsüdür. Türk ulusunun kuruluş felsefesini ileri taşıyacak olan Eğitim-İş’tir."