Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, ‘MEB tek bir okul inşa etmedi’ sözleriyle Hatay’dan seslendi: Konteyner okullarla bu yaralar sarılamaz

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:06

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:06

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Hatay’ı ziyaret ederek, deprem felaketinin ardından kentteki eğitimin durumunu yerinde inceledi. Özbay, Hatay’ın hâlâ deprem yıkımının en derin izlerini taşıyan illerden biri olduğunu vurguladı. Özbay "Kentteki birçok okul kullanılmaz durumda, öğrenciler konteyner okullarda eğitimlerine devam ediyor. Kentte yıkılan okul sayısı 210, 180 okul ise orta hasarlı. Şu anda eğitimin devam ettirilebilmesi için 88 prefabrik okul kurulmuş. Bununla birlikte, 100’ün üzerinde okul, binalarını diğer okullarla paylaşarak birleştirilmiş durumda. Sağlam kalan okulların birçoğu, yıkılan ya da hasar gören okullarla binalarını paylaşıyor; bu da ikili eğitimi zorunlu hale getirdi” dedi.

‘EĞİTİM SÜRELERİ KISALTILIYOR’

İkili eğitimin yaygınlaştığı Hatay’da derslerin sabah 7’de başlayıp akşam 19.00’a kadar sürdüğünü ifade eden Özbay, “Kentte servis hizmeti sağlanamıyor ve toplu taşıma yetersiz kalıyor. Birçok öğrenci okullarına ulaşabilmek için otostop çekmek zorunda kalıyor. Öte yandan, bölgede ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi, zaten dezavantajlı durumda olan çocuklar için yeni bir öğrenme kaybına yol açıyor. Deprem felaketinin yarattığı travmalarla baş etmeye çalışan öğrencilerimizin eğitim süreleri kısaltılıyor. Bu da öğrenme sürecinde ciddi aksaklıklara neden oluyor ve eğitimin niteliğini daha da düşürüyor" diye konuştu.

‘TRAJİKOMİK BİR DURUM’

Birçok okul binasının artık birden fazla okul tarafından paylaşıldığını belirten Özbay, "Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu’nda eğitim devam ederken aynı bina başka bir okula daha ev sahipliği yapıyor. Bir okulun önünde iki tabela görmek artık sıradan hale gelmiş durumda. Ziyaret ettiğimiz okul binalarından birini 20 aydır Emniyet Müdürlüğü kullanıyor. Binanın üzerinde hem Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi hem de İl Emniyet Müdürlüğü tabelaları bulunuyor. Bu trajikomik bir durumdur" dedi.

‘MEB, HATAY’DA OKUL İNŞA ETMEDİ’

İskenderun’daki Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise bambaşka bir zorlukla karşı karşıya olduklarını söyleyen Özbay, “Bu öğrenciler eğitimlerine bir gemide yatılı olarak devam etmek zorunda bırakılmış. Depremin ardından geçen süreye rağmen eğitim sorunları hâlâ çözüme kavuşturulamadı. Öğrencilerimiz için sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sağlanamadı. MEB, Hatay’da tek bir okul inşa etmedi. Öğretmenlerimizin ihtiyaçları karşılanamadı. Yarım kalan onarımlar, paylaşılmak zorunda kalınan okullar ve ikili eğitim uygulaması, zaten zor olan eğitim süreçlerini daha da çıkmaza sokuyor. Deprem bölgelerinde eğitimin acil öncelik olarak ele alınması gerekiyor. Felaketten etkilenen çocuklarımızın geleceği göz ardı edilemez. Konteyner okullarla bu yaralar sarılamaz. Sorumluları bu tabloyu görmeye ve gerekli adımları atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.