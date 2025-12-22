Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay Mersin’deki saldırıya ilişkin konuştu: “Çocukları koruyamayan sistem, ne eğitim ne toplumsal huzur üretebilir”

Mersin'in Anamur ilçesinin Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

OKULDA GÜVENLİK SORUNLARI YAŞANIYORDU

Okulda yaklaşık bir yıldır şiddet ve güvenlik sorunları yaşandığı öğrenildi. Velilerin okulda yaşanan sorunları Millî Eğitim Müdürlüğüne kadar taşımasına karşın okulun güvenliğini sağlayacak herhangi bir somut önlem alınmadığı ortaya çıktı.

“OKULLARI KORUMASIZ BIRAKAN POLİTİKALARIN SONUCU”

Olaya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşanan vahşetin; ‘yıllardır okulları korumasız bırakan, eğitim emekçilerini hedef hâline getiren ve şiddeti önleyici mekanizmaları işletmeyen politikaların doğrudan sonucu’ olduğunu ifade etti.

Okul müdürüne geçmiş olsun dileklerini ileten Özbay, “7. sınıf düzeyindeki bir çocuğun okul ortamında silaha ulaşabilmesi, yalnızca bir güvenlik açığını değil; aynı zamanda çocuklara yönelik sosyal destek, rehberlik ve koruyucu mekanizmaların da çöktüğünü göstermektedir. Çocukları koruyamayan bir sistem, ne eğitim ne de toplumsal huzur üretebilir” diye konuştu.

“GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ASLİ SORUMLULUK”

Okullarda güvenliği sağlamanın, devletin asli sorumluluğu olduğunu anımsatan Özbay, “Eğitim kurumlarında yeterli ve nitelikli güvenlik personeli istihdam edilmelidir. Şiddeti önleyici rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilmelidir. Eğitim emekçilerini hedef gösteren dil ve uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Eğitimcilerin mesleki saygınlığı korunmalı, ekonomik ve özlük hakları güvence altına alınmalıdır. Okulların silahla, şiddetle ve korkuyla değil; bilimle, güvenle ve kamusal sorumlulukla anıldığı bir eğitim düzeni talep ediyoruz” dedi.