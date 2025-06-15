Eğitim-İş: Şiddet ve eşitsizlik artıyor

Onur Gündüz, öğretmenlere yönelik şiddetin sorumluluğunun yalnızca faillerde değil, aynı zamanda yıllardır eğitimi ihmal eden yönetim anlayışında olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan çağrı yapan Gündüz, “Eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri acilen artırılmalı. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz” dedi.

Gündüz, MEB’in 2025 itibarıyla fen liseleri ve proje okullarında 12. sınıflarda beden eğitimi dersini kaldırması, Anadolu liselerinde ise seçmeli hale getirmesi kararına da tepki gösterdi. MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) uygulamasına ilişkin ise Onur Gündüz, “MEB, çocukları okuldan koparıp işyerlerine yönlendiren bir çocuk işçi bulma kurumuna dönüşmüştür. Bu uygulama çocukların canına, sağlığına ve eğitim hakkına mal olmaktadır” dedi.