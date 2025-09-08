Eğitim-İş'ten eğitim pahalılığına tepki: 'Eğitim hakkı ailenin cüzdanına bağlı hale getirildi'

Eğitim-İş yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Kırtasiye fiyatlarının pahalılığına dikkat çekilen açıklamada konuşan Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Metin önünde bulunan biri az eşyayla dolu diğeri çok eşyayla dolu iki çantayı göstererek, “Bu iki çanta iki farklı Türkiye'nin manzarası” dedi. Çantaların birinde yoksulluk, eşitsizlik ve devletin sorumluluğunu yerine getirmemesinin izleri olduğunu söyleyen Metin diğer çantanın ise imkanların, ayrıcalıkların sembolü olduğunu belirtti.

“YİYECEK KOYMADAN GİDİYORLAR”

Bir öğrencinin okula başlaması için masraflarının ortalama 65 bin TL'yi bulduğunu dile getiren Metin, “Asgarî ücretli bunun altından kalmamaktadır. Kırtasiye fiyatları son bir yılda yüzde atmış artmıştır. Bir defter ortalama 200, bir kalem ortalama 20 lira. Her dört çocuktan biri beslenme çantasına yiyecek koymadan okula gitmektedir” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETİN EN AZ YÜZDE 85’İ”

Yalnızca kırtasiye ve giyim masraflarının bile asgari ücretin yüzde 85 ila 98’ine denk geldiğini açıklayan Metin, “Günlük beslenme için yalnız çocuğun karnına bir şeyler girmesi için, içinde az bir kaşar olan tost yese ayran içse en az en az 100 TL harcanırken, olması gereken en az 590 TL’dir. Bu tablo bize şunu göstermektedir: Veliler yalnızca minimum masrafları karşılayabildiğinde bile bütçeleri sarsılmaktadır. Ancak çocuklarımızın gerçekten ihtiyaç duyduğu “olması gereken” rakamlar, minimum harcamaların katbekat üzerindedir. Yani yoksulun çantası kağıt üzerinde “dolu” görünse de gerçekte boş kalmaktadır. Artık eğitim hakkı ailenin cüzdanına bağlı hale getirilmiştir” diye konuştu.

Yıl boyunca öğrenciler için kişi başı temizlik ve kırtasiye için ortalama 100 TL gibi paralar gönderildiğini belirten Metin, “Öğrenci başına bin 500 lira gönderildiği takdirde MEB'in bütçesinin sadece 23,7 milyar lirası, başka bir ifade ile yüzde 1,64’ü kullanılmış olacaktır” dedi.

ÖĞRETMEN DE KARŞILAYAMIYOR

Bugün evli, eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan, göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının temmuz artışıyla 55 bin 372 TL olduğunu anımsatan Metin, “Yani bir öğretmen, daha ilk ay maaşının tamamını verse bile bir öğrencinin yıllık başlangıç eğitim masraflarını karşılayamamaktadır” diye konuştu.

"BİR ÇANTA İKİ TÜRKİYE MANZARASI İSTEMİYORUZ"

Metin son olarak, “Bir ülkenin geleceği, çocuklarının çantasında saklıdır. Eğer o çanta boşsa, yarınlarımız da boş kalacaktır. Biz buradan haykırıyoruz. Bir çanta, iki Türkiye manzarası istemiyoruz! Çocuklarımız eşitsizlikle değil, eşit ve nitelikli eğitim hakkıyla büyüsün!” ifadelerini kullandı.

İŞTE KIRTASİYE GİDERLERİ

Metin, yaptıkları araştırma sonucu ilköğretim ve ortaöğretimdeki kırtasiye giderlerini de şu şekilde açıkladı:

"İlkokul öğrencisi için kırtasiye masrafı en az 4 bin 791 TL, olması gereken ise en az 21 bin 158 TL.

Ortaokul öğrencisi için kırtasiye masrafı en az 6 bin 387 TL, olması gereken ise en az 22 bin 741 TL.

Lise öğrencisi için kırtasiye masrafı en az 7 bin 740 TL, olması gereken ise en az 23 bin 927 TL’dir."